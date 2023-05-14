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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المجلس الشرعي الإسلامي بلبنان يحذر من مخاطر التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية

مفتى الجمهورية اللبنانية
مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
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حذر المجلس الشرعى الإسلامى بلبنان من مخاطر التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية وانعكاس ذلك على الوطن والمواطن بمزيد من التدهور والانهيار.

جاء ذلك فى بيان رسمى للمجلس عقب جلسته أمس السبت، برئاسة مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان فى دار الفتوى.

وشدد المجلس على أن إنجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية يتحمل مسئوليته النواب والقوى السياسية، معتبرا أنه لا يمكن الاعتماد على الخارج اذا كان أهل البلد مختلفين، مشيرا إلى أن الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة تنتظر توافق اللبنانيين لتقديم الدعم والمساعدة، ولا يمكن للدولة أن تبقى وتستمر وتستقر بدون رئيسٍ للجمهورية.

واعتبر المجلس أن لبنان مهدد ببقائه إذا استمر الوضع على ما هو عليه داعيا للعمل معاً لكي يبقى الوطن وتبقى الدولة، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة للبدء بالإصلاحات وتيسير أمور المواطنين الذين يعانون من الأزمات المتلاحقة في شتى المجالات.

وطالب المجلس الشرعي، العرب والمجتمع الدولى بالوقوف إلى لبنان واللبنانيين من مشاكل وتداعيات النزوح، موضحا أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل هذه المعاناة وآلام المواطنين والمقيمين على أرضه.

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