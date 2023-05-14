حكاية فرقة «رضا» أول فرقة مصرية للفنون الشعبية

فرقة "رضا" أول فرقة مصرية للفنون الشعبية، بدأت بفكرة للشقيقين علي ومحمود رضا حيث فكرًا في تكوين فرقة خاصة للفنون الشعبية كان من المفترض أن تكون النجمة "نعيمة عاكف" راقصة الفرقة الأولى إلا أن رحيلها المفاجئ حال دون ذلك فاستعان الشقيقان بالفنانة "فريدة فهمي" والتي كان لها خبرة بالتدريب وتصميم الأزياء بالإضافة الى الرقص.

وهكذا قدمت الفرقة أول عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس عام 1959م، وكانت الرقصات مستوحاة من فنون الريف والسواحل والصعيد والبرية وكان كل أعضائها من الراقصات والراقصين والعازفين وغيرهم من حاملي المؤهلات العليا فنالوا احترام الجميع وتغيرت نظرة المجتمع للرقص الشعبي من خلال ما قدمته هذة الفرقة وبفضل تكوينها الراقي.

وفي عام 1961 صدر قرار جمهوري بضم الفرقة إلى وزارة الثقافة وأصبحت تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا.

وتأسس بعد ذلك مركز لتخريج دفعات من الأعضاء لدعم الفرقة وهي مدرسة فرقة رضا للمواهب الجديدة وفي الثمانينيات قدمت الفرقة لونًا جديدًا من ألوان الرقص وهو الموشحات الراقصة التي لاقت نجاحًا كبيرًا ومنها: "عجبا لغزالٍ قتالٍ عجبا" وموشح "لحظٌ رنا" و"يا غريب الدار" من تأليف وتلحين وغناء فؤاد عبد المجيد.

أشهر رقصات الفرقة:

• حرامي القفة

• بائع العرقسوس

• المراكبي

• الشمعدان

• العصايا

• خمس فدادين

• الشاويش عطية

• النوبة

• زينة البدو

• بنت اسكندرانية

• زوج الأربعة

• حلاوة شمسنا

كما قامت الفرقة ببطولة ثلاثة أفلام سينيمائية لاقت نجاحًا جماهيريًا عريضًا وهي:

• أجازة نصف السنة

• غرام في الكرنك

• حرامي الورقة



وطافت الفرقة دول العالم أكثر من 5 مرات واحتلت المراكز الأولى في معظم المحافل والمهرجانات الدولية والتي حضرها معظم ملوك ورؤساء الدول وقدمت حوالي أكثر من 3000 عرض في مصر والعالم على أكبر المسارح العالمية.

أهم الجوائز التي حصلت عليها الفرقة:

• جائزة مهرجان يوغوسلافيا عام 1960 (المركز الأول وعلم المهرجان)

• وسام الكوكب الأردني 1967 من الملك حسين

• عام 1968 فازت الفرقة في ثلاث مسابقات متفرقة:

الأولى والثانية: عن رقصة "النوبة" (الميدالية الذهبية) الثالثة: عن رقصة "يا مراكبي" (الميدالية الذهبية)

• الجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مهرجان جوهانسبرج 1995

• كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية وما زالت تشارك في العديد من المناسبات الفنية والقومية والعالمية والمؤتمرات الدولية والمهرجانات.