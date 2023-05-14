الانتخابات التركية| 5 محظورات تفرضها السلطات أثناء انعقاد العملية الانتخابية

ذكرت صحيفة الزمان التركية أن السلطات في أنقرة فرضت بعد المحظورات خلال يوم الانتخابات، لضمان عدم التأثير بالسلب على سير العملية الانتخابية.

وقالت الصحيفة إن أماكن الترفيه ستبقى مغلقة خلال فترة التصويت، ولن يُسمح هناك إلا بوجبات الطعام.

ويمنع إقامة حفلات الزفاف قبل الساعة 18.00، بشرط اتباع حظر الانتخابات والقواعد المحددة، كما لن يتمكن أحد من حمل السلاح غير أولئك المسؤولين عن حفظ الأمن والنظام.

وسيتم حظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات والانتخابات حتى الساعة 18:00 يوم الانتخابات عبر أجهزة الراديو وجميع أنواع أجهزة البث.

ولن يسمح قبل الساعة 18.00 إلا بإذاعة الأخبار والبيانات الصادرة عن المجلس الأعلى للانتخابات حول العملية الانتخابية وبعد الساعة، وسيتم السماح بعمليات البث حول الانتخابات بعد الساعة 21:00 يوم الانتخابات.

وواجه الرئيس التركي الحالي، الذي حكم البلاد منذ عام 2014، انتقادات داخلية وعالمية طوال فترة ولايته فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تراوحت بين محاولة الانقلاب في 2016 وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورده على الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا.