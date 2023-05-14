الانتخابات التركية| أردوغان يتهم المعارضة التركية بالعمل مع بايدن

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آخر تجمع انتخابي له في إسطنبول، أمس السبت، متهمًا المعارضة بالعمل مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن للإطاحة به أثناء تقديم استئناف نهائي قبل التحدي الأكبر لحكمه الذي دام 20 عامًا.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان يتخلف عن مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو قبل يوم واحد من إحدى أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث.

ومع ذلك، إذا لم يفز أي منهما بأكثر من 50 في المائة من الأصوات وحقق فوزًا تامًا، فسيتم إجراء جولة الإعادة في 28 مايو.

وستفتح صناديق الاقتراع اليوم الأحد، في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي وتنتهي في الساعة 5 مساءً.

وواجه الرئيس التركي الحالي، الذي حكم البلاد منذ عام 2014، انتقادات داخلية وعالمية طوال فترة ولايته فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تراوحت بين محاولة الانقلاب في 2016 وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورده على الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا.