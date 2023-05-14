انتخابات تركيا.. إيلون ماسك متهم بفرض رقابة على منتقدي أردوغان على تويتر

اتُهم إيلون ماسك، الذي يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر، بإسكات منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم الأحد.

وأعلنت وحدة الشؤون الحكومية العالمية في تويتر أن المنصة ستقيد الوصول إلى بعض المحتوى في تركيا يوم الجمعة ، دون تحديد أسماء الحسابات أو نوع المحتوى الذي ستقيده.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي في تغريدة: "استجابة للإجراءات القانونية ولضمان بقاء تويتر متاحًا لشعب تركيا ، اتخذنا إجراءات لتقييد الوصول إلى بعض المحتوى في أنقرة، ولقد أبلغنا أصحاب الحسابات بهذا الإجراء بما يتماشى مع سياستنا، وسيظل هذا المحتوى متاحًا في بقية العالم."

ويتنافس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ضد مرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، مرشح المعارضة الرئيسي في تركيا ورئيس حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط (CHP).

وواجه الرئيس التركي ، الذي حكم البلاد منذ عام 2014، انتقادات داخلية وعالمية طوال فترة ولايته فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تراوحت بين محاولة الانقلاب في 2016 وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورده على الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا.