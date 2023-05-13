منظمة التحرير الفلسطينية تشكر مصر على جهودها للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

أعربت منظمة التحرير الفلسطينية عن شكرها لجمهورية مصر العربية على دورها الكبير في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي دخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة مساء اليوم السبت.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الشيخ - في تصريح مساء اليوم - "نرحب باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة. ونتوجه بالشكر الكبير لجمهورية مصر العربية على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول الى هذا الاتفاق، كما ونشكر كل الأشقاء والجهات الدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الاتفاق".

وكانت إسرائيل بدأت عدوانًا على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي، وأسفرت غاراتها عن استشهاد 33 فلسطينيًا وإصابة عدد كبير من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى قصف العديد من المباني السكنية في القطاع.

وردت الفصائل الفلسطينية باطلاق صواريخ على المدن في وسط وجنوب إسرائيل وفي مستوطنات الغلاف القريبة من قطاع غزة.