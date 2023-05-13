إسعاد يونس ناعية الإعلامية صديقة حياتى: وداعا رفيقة الدرب

نعت الفنانة الكبيرة اسعاد يونس الإذاعية والإعلامية القديرة صديقة حياتي، التي وافتها المنية اليوم السبت.

ونشرت يونس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للراحلة وعلقت قائلة: وداعا رفيقة الدرب، صدّيقة الغالية، رافقتها سنين طويلة و ايام و ليالي في استوديوهات الهوا و أروقة و مكاتب إذاعة الشرق الأوسط و تعلمت منها الكثير و كانت نعم الصديقة و الأستاذة، وداعا يا حبيبة و إنا لله و إنا إليه راجعون.

بدأت صديقة حياتى مشوارها بشبكة البرنامج العام ثم إذاعة الشرق الأوسط، وانتقلت إلى التليفزيون واشتهرت بالبرامج الجماهيرية وكانت تلتقي بالمواطنين في الشارع واختلفت وتميزت فى كل ما قدمته.

يذكر أن الإذاعية والإعلامية الكبيرة صديقة حياتي رحلت عن عالمنا اليوم السبت.

وتعد الراحلة الكبيرة من أشهر نجوم الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل.

عملت صديقة حياتي لسنوات طويلة في إذاعة الشرق الأوسط وقدمت العديد من البرامج الإذاعية عبر أثير تلك الإذاعة العريقة.

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