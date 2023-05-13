موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية اعتبارا من العاشرة مساء اليوم

أعلنت مصر اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف لإطلاق النار بينهما، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم /السبت/.

أوردت ذلك قناة (القاهرة) الإخبارية في نبأ عاجل لها، مشيرة إلى أنه فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل ووقف استهداف الأفراد.

وحثت مصر - حسبما بثت قناة (القاهرة) الإخبارية - الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي)، على تطبيق الاتفاق، وأنها تعمل على متابعة ذلك بالتواصل معهما.