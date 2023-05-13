إصابة شخصين إثر انهيار بلكونة شقة في الحوامدية

أصيب شخصان في انهيار جزئي بشرفة شقة "بلكونة" بالطابق الثالث بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم عبدالباقي أمين رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث إنهيار جزئي بشرفة شقة في أحد العقارات بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين حدوث انهيار جزئي بشرفة شقة ملك "منصور ح ا" علي مساحة 50 متر تقريبا مما نتج عنه إصابة شخصين جري نقلهما إلي مستشفي الحوامدية العام.

فيما انتقل رجال الحي وجاري إخلاء العقار وتشكيل لجنة هندسية لبيان سلامة العقار، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.