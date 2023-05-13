مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلي المحور المركزي بأكتوبر

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 7 آخرين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلي المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري أعلي المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب8 سيارات من مرفق الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة 7 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.