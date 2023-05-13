كفر الشيخ يواجه " بروكسي " غدًا بقائمة من 22 لاعبًا

استقر، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ ،بقيادة الكابتن كرم جابر، على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة بروكسي، غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري»، في تمام الرابعة والنصف عصراً على ملعب كفر الشيخ.

ضمت القائمة 22 لاعبا هم : محمود شكري، عبد الله حافظ، حراس المرمي، وإسلام عبد الغني، أحمد أباظة، أحمد مروان، محمد رضا، شمس محارب، أحمد عبد المنعم، محمود فتحي، عمر عبد المنعم.

كما ضمت -أيضاً- اللاعبين: محمود شعبان، أحمد طلعت، رفعت مفتاح، عبد المنعم عبد البصير، شيكو محارب، أحمد نشأت، محمد يوسف، محمد خالد، بلال زكريا، محمد إبراهيم، عوض تهامي، محمد نصر.

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