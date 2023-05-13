اختيار إيهاب حسنين ممثلا لذوي الإعاقة باللجنة الفنية للبطولة العربية بالجزائر

قرر اتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية العربية برئاسة عبد العزيز بن تركى الفيصل اختيار إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس الاتحاد العربى لذوى الاعاقه عضوا باللجنه الفنية للدورة العربية الخامسة عشرة والتى ستقام فى الجزائر فى الفترة من 5 وحتى 15 من يوليو القادم وذلك ممثلا لذوى الاعاقه بالدورة التى ستقام منافساتها لوى الاعاقة فى ثلاث لاعبات هى “كرة السله للكراسى المتحركة وألعاب القوى وكرة الهدف”.

وتضم اللجنه اللواء أحمد ناصر القائم باعمال رئيس اتحاد الاتحادات العربية رئيسا للجنه وعضوية كلا من حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيس لجنة المساواة بين الجنسين باتحاد اللجان العربية والدكتور باسل يوسف الشاعر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان وياسين أعراب رئيس الاتحاد العربى للفئات الخاصه وسعد بن صالح السفياني الأمين العام المساعد لاتحاد الاتحادات العربية .

وسوف تبدأ اللجنة خلال الفترة القادمة استعدادا لانطلاق الدورة العربية للألعاب الرياضية يوليو القادم والتى ستشارك فيها مصر ببعثة كبيرة من اللاعبين الاسوياء وذوى الإعاقة.