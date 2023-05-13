روائع الأدب العالمي على مسارح قصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال هذا العام عروض شرائح نوادي المسرح الإقليمي عبر فروعها المختلفة بمختلف المحافظات ضمن مهرجان نوادي المسرح الإقليمي ، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وشهد هذا العام تواجدا كبيرا لعدد من العروض المسرحية المقدمة التي تصنف ضمن روائع الأدب العالمي وذلك على مختلف مسارح قصور الثقافة بجميع المحافظات.



أحدب نوتردام

العرض المسرحي احدب نوتردام

على مسرح قصر ثقافة بلبيس العرض المسرحي "أحدب نوتردام"من تأليف فيكتور هوغو، إخراج محمد الدرة، إعداد خالد توفيق، ديكور علاء سليم، تأليف موسيقي محمد شحاتة، استعراضات شريف نصار، تصميم إضاءة محمد ممدوح، مساعد مخرج محمد بلطة، مخرج منفذ أمجد الربع.

يتناول العرض قصة مدينة بها كنيسة ومكان للغجر، الكنيسة يسكن بها القسيس وخادم الكنيسة وهو الأحدب الرجل المشوه القبيح، والغجر مجموعة من الناس يعيشون على النصب والسرقة، وتعيش بينهم أزميرلدا البنت الجميلة الجريئة التي يعشقها كل رجال المدينة ويقع في حبها القسيس والأحدب وكل الرجال من جمالها ورقصها.

يدور العرض حول حالة من ممارسة القهر والخذلان، حالة من عرض الظاهر والباطن للطبقة المثقفة والطبقة الأرستقراطية والطبقة المختفية وراء عباءة الدين، الذى يخلق حالة من الصراع بين كل هؤلاء وبين الجياع والمنبوذين والمشردين.

تاجر البندقية

تاجر البندقية

على مسرح قصر ثقافة منصور حسن بأبوبكير يُقدم رائعة الكاتب العالمي وليم شكسبير “تاجر البندقية” من إخراج محمد النجار، على مسرح قصر ثقافة منصور حسن بأبوكبير، ترجمة حسين أحمد أمين، دراماتورج محمد النجار.

تدور الأحداث في مدينة البندقية الإيطالية، عن الصراع بين شايلوك المرابي اليهودي الذي يتلاعب بمصائر الشرفاء ويستغل حاجتهم للأموال بإعطائهم قروضا نظير شروط مجحفة وغير إنسانية، فأقرض أنطونيو التاجر النبيل ثلاثة آلاف دوقية بشرط أنه إن تعثر في السداد يدفع رطلا من لحمه الحي وفاء للدين، ولما تعثر أنطونيو طالب شايلوك بالشرط الجزائي مما عقد الأحداث انتظارًا للخلاص.

العرض تمثيل أحمد الشرقاوي، مصطفى عبد القادر، بسام كيلاني، عمرو منصور، محمود الجعبيري، باربي، صبحي محمد، ريهام حدايدة، حسن رفاعي، مدحت أبوسندس، محمد سعيد، إيثار عصام، محمد عبدالرحمن، أميرة بليغ، منة محمد، حسيني عبد البديع.

سالب واحد عن نص "اين نذهب يا بابا"

العرض المسرحي سالب واحد



ويقدم فرقة قصر ثقافة المحمودية ، تجربة فضاءات مغايرة " سالب واحد " ، عن رواية " اين نذهب يا بابا " للكاتب جان لوى فورينية ، من إعداد محمد عادل ، ديكور وملابس أمجد ماجد ، اشعار سامح رخا ، موسيقى وألحان مصطفى يسرى ، كيروجراف محمد صلاح ، مخرج منفذ عبد الرحمن شلبي ، اخراج عمرو جلال.

هي رواية تحكي قصة لرجل يدعي له ولدان لديهما اعاقة وهنا نرى أن عنوان الرواية "أين نذهب يا بابا"هو سؤال يردده "توماس" ابن راوي القصة عليه بشكل مستمر ودون توقف ، والعجيب انه هو إنه السؤال الوحيد الذي يستطيع نطقه بوضوح،ويجعلنا الراوي بسخرية مريرة ننتظر أن يحظى طفله المعوق بإجابة مرضية،ولكننا نكتشف عبر صفحات الرواية الحقيقة الوحيدة المؤلمة وهي أنه مهما كانت الإجابة فلن تثنيه عن تكرار سؤاله الوحيد فهو باختصار شديد لا يفهم.

أما الابن الثاني فيدعى "ماتيو"الابن المعوق الثاني فلا يجيد إلا أن يقذف بكرته بعيدا،ثم يطلب من والديه أن يعيداها إليه وربما كانت اللحظة الوحيدة التي يشعر فيها بالراحة هي عندما يمسك أحدهما بيده ويذهبان معا للبحث عن الكرة

تتناول الرواية تفاصيل كثيرة بين الاب الذي لديه أبناء معوقين ذهنيا وعالم طفولتهم وتفكيرهم وحياتهم وما هي الأشياء التي تسعدهم وما هي الأشياء التي تبكيهم فيصف الرواي هذه المشاعر بكل دقة لعالم طفلي الراوي المعوقين ذهنيا ولكنها في الحقيقة شديدة العذوبة حتى لتكاد عذوبتها تمحو كل هذا الألم.

من القاتل عن نص "ليلة القتلة"

العرض المسرحي ليلة القتلة



كما يقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مسرح د. نهاد صليحة بفرع ثقافة الجيزة ، العرض المسرحي " من القاتل" المأخوذ عن مسرحية "ليلة القتلة" لـ "خوزية تربيانا " ، إعداد درامى محمد السعيد ، إخراج عمر الحسينى، ديكور روان خالد، إضاءة ياسمين هانى، مخرج منفذ هاجر حسن وأحمد فتحى.

مسرحية ليلة القتلة هي من بين موضوعات الانسان وحياة الانسان تناولها المؤلف من قبل في مسرحيتيه “ميديا في المرآة “، "موت تاك" لكنه عالجها بشكل مختلف في هذه المسرحية فيقدم من خلالها الصراع بين الآباء والأبناء الذي كان مطروحا من وجهة نظر الآباء الذين كانوا في مركز الحدث يعتركون الحياة ويستخلصون منها وعليها الأحكام لكن في ليلة القتلة فإن الأبناء هم الذين يحكمون على تصرفات الآباء ويتعدون ذلك إلى الحكم على العالم المحيط بهم أو العالم بصفة عامة.

راشومون

العرض المسرحي راشمون

يقدم نادى مسرح قصر ثقافة التل الكبير بفرع ثقافة الاسماعيلية، العرض المسرحي "راشومون" من تأليف ريونوسوكي اكوتاجوا، مخرج منفذ محمد نبيل، أشعار محمد الجزار،إعداد موسيقى محمد خالد، ديكور أحمد علي، إضاءة أحمد حلمي، اخراج أحمد يوسف.

تدور أحداث العرض حول أن كل واحد يرى ما يريد للعالم أن يراه ويسمع ما يريد أن يسمعه، فيناقش العرض إحدى قصص القتل المثيرة التي يرويها الحطاب والكاهن لصانع الشعر المستعار الذي وجدوه عند بوابة راشومون، والمثير أن هناك أكثر من شخص يعترف على نفسه بارتكاب الجريمة بأشكال مختلفة وقصص مختلفة ليوضح صورة عن نفسه يريد للناس أن يروها عنه، ثم تنكشف الحقيقة؟! هذا ما ترونه عند بوابة "راشومون"."



مطعم ووهان عن نص " مطعم القردة"

العرض المسرحي مطعم القردة



يقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بفرع ثقافة الجيزة على مسرح د. نهاد صليحة العرض المسرحي "مطعم ووهان" عن نص " مطعم القردة الحية " لغونكور دلمان دراماتورج أحمد محمد حسن ، ديكور وأزياء تقى عادل ، اعداد موسيقى أحمد الجمل ، إضاءة أحمد صبحى وعبده تامر، تصميم بوستر ومخرج منفذ إبراهيم المكى ، إخراج أحمد شوقي.

تدور أحدث العرض حول مطعم في الصين القديمة، يقدم لزبائنه الأثرياء مُخ القرد وهو حي، وفي أثناء انتظار الحدث التشويقي؛ يهرب القرد، ويصبح لزاما أن يكون هناك بديل ليعوض خسائر كل تلك التجهيزات التي اتخذت من أجل الطقس الصيني القديم، وهكذا يُقدم الشاعر الفقير وونج نفسه مكان القرد ليأكل الثري الغربي مخه.

العرض يحكي قصة الزوجين "جوناثان" وهما يقضيان شهر العسل في "هونج كونج" حيث الزوج ثري أمريكي بدأ حياته ماسحاً للأحذية وبائع جرائد، وها هو الآن يمتلك عددا من أبار النفط، أما الزوجة فهي غانية جميلة لعوب، وقد جاءا إلي المطعم المشهور لتناول العشاء، قرد حي تقطع رأسه أمامهم علي المائدة ويقدم مخه طازجا للزبائن، وعندما يهرب القرد بعد حلق شعر رأسه وتجهيزه يستدير الزوجان ليساوما الشاعر الفقير "وونك" الذي تصادف وجوده في المطعم، علي أن يبيع لهم مخه بدلا من القرد الهارب، فالزوج الغني لا يحب أن يصدم عروسه الجميلة ويجرح مشاعرها الرقيقة بعدم تحقيق أمنيتها في العشاء الشهي الغريب الذي أرادته وجاءت هونج كونج خصيصا للحصول عليه.