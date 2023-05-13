العثور علي جثة شاب بالهرم ..النيابة : "الوفاة نتيجة جرعة مخدرات زائدة "

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب تم العثور علية متوفي داخل شقته بالهرم، وتسلمت النيابة التحريات التي أجرتها حول الواقعة وتبين من خلالها أن الوفاة طبيعية نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة ولا شبهة جنائية في ذلك وهذا ما أكده التقرير الطبي الذي أجري حول الجثة .



الواقعة بدأت بورود إخطار لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى محمود.م.

بعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

