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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غرق طفل في نيل بنها وجهود لاستخراج جثمانه

الطفل الغريق
الطفل الغريق
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تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، جهودها للعثور على جثة طفل لقي مصرعه غرقًا منذ يومين أثناء اللهو مع أصحابه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة ببنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بغرق طفل يدعى "أحمد ع" غرقا بنهر النيل بقرية الرملة ببنها، وجرى انتقال شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أن الطفل "أحمد ع" مقيم بقرية الرملة في محافظة القليوبية، خرج منذ يومين للهو مع أصحابه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة ببنها، انزلقت قدماه ولم يتمكن من السباحة وجرفته المياه، ومازالت المحاولات مستمرة.


وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على الجثمان، بمنطقة الرملة ببنها بمحافظة القليوبية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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