الوكيل: غرفة الإسكندرية التجارية الأفضل في الحفاظ علي البيئة

اعلن احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي) خلال فعاليات المؤتمر الموسع الذي نظمته قائمة معا لاستمرار العطاء مساء اليوم أن اتحاد الغرف العالمي الذى يجمع أكثر من 20 الف غرفة واتحاد من 116 دولة، غرفة الإسكندرية كواحدة من أفضل 4 غرف في العالم لتنفيذها لأفضل مشروع غير تقليدى بعد تقييم 111 مشروع من 47 دولة والذى يتم كل عامين.

واضاف انه سيتم تكريم الغرفة اثناء مؤتمر الغرف العالمى الذى ينفذ في احد القارات بالتناوب وتستضيفه غرفة جينيف بسويسرا في 21 الى 23 يونية 2023.

واوضح ان مشروع غرفة الإسكندرية الفائز هو "حصاد الطاقة الشمسية لمنتسبيها" وهو حذمة من الأنشطة و المشروعات الرائدة التي تم اعادة تطبيقها بالعديد من الشركات لخفض النفقات وزيادة التنافسية والحفاظ على البيئة، والمدعومة بالتدريب ونقل التكنولوجيا والدعوة لتعديلات تشريعية واجرائية، ودعم لرواد الاعمال الذين تناموا ليصبحوا شركات كبرى تنفذ مشاريع في بنبان وخارج مصر، وذلك بعد ان أصبحت اول غرفة في العالم يعمل مبناها بالطاقة الشمسية، ولديها سوق العامرية، اول سوق للخضر والفاكهة في افريقيا يعمل بالطاقة الشمسية.

واشار الي ان الغرفة تعمل حاليا مع جامعة الإسكندرية على تحويل كلية الهندسة لتعمل بالطاقة الشمسية لتدريب أبنائنا من المهندسين وخلق فرص عمل خضراء لهم في مصر وخارجها، وذلك بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التعاون الدولى وبتمويل من الاتحاد الاوروبى في اطار برنامج التعاون عبر الحدود EU ENI CBC ME