الليلة.. برشلونة يسعى لحسم لقب «الليجا» بمواجهة إسبانيول في ديربي كتالونيا

يحل فريق برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضيفًا ثقيلًا على غريمه الكتالوني إسبانيول، بملعب «باور 8» في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني، في مواجهة مصيرية بين الجارين، والتي تحمل طابع ديربي كتالونيا الحاسم في الموسم الجاري 2022-2023.

ويدخل البلوجرانا، اللقاء وعينه على الثلاث نقاط بالفوز على «البريثيوس»، من أجل حسم لقب الليجا الإسبانية هذا الموسم، حيث في حالة فوز البرسا، سينتزع لقبه رقم 27 في تاريخه من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وقبل 4 جولات من نهاية المنافسات، حيث سيمنح فوز كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز على الفريق الملقب بـ«الماجيك»، تقدمًا وفارق نقاط لا يمكن تعويضه من جانب أتلتيكو مدريد أو ريال مدريد قبل أربع مباريات متبقية بالموسم، وذلك بعدما رفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة على قمة الليجا بعد فوزه على أوساسونا بهدف للا شىء، ليعتلي الصدارة بفارق بفارق 13 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة بعد خسارته بثنائية دون رد أمام مضيفه ريال سوسيداد.

برشلونة

وبات كبير الكتلان، بحاجة إلى 5 نقاط من 4 لقاءات متبقية، لحسم تتويجه بالدوري الإسباني بشكل رسمي، منها 3 نقاط أمام إسبانيول، في مباراة قد تشهد مشاركة موهبة جديدة من برشلونة بقرار من المدرب تشافي، الذي قد يدفع بالواعد إستانيس بيدرولا، بعد تصعيده إلى تدريبات الفريق الأول من أجل مشاركته أمام إسبانيول، في المباراة التي قد يحسم فيها الفريق البرسا تتويجه ببطولة الدوري الإسباني، إذ يأمل تشافي تعويض بيدرولا (19 عامًا) لزميله الشاب لامين يامال المنضم لمعسكر منتخب إسبانيا للشباب، حيث أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية على احتمالية مشاركة إستانيس بيدرولا في المواجهة المرتقبة.

«الماجيك» يستضيف المتصدر فى محاولة للهروب من دوامة الهبوط

وفي الوقت الذي تحلم فيه جماهير برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني، الغائب منذ موسم 2018-2019، بعد سيطرة الأتلتي والريال عليه في السنوات الأخيرة، يدعم مناصرو إسبانيول فريقهم من أجل الفوز في ديربي كتالونيا، لكي يهرب «البريثيوس» من دوامة ودائرة الهبوط، حيث يعاني الفريق في الموسم الجاري ويحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير بجدول ترتيب لا ليجا برصيد 31 نقطة، والفوز على برشلونة يبعده عن مراكز الهبوط للدرجة الأدنى بعد تأكد هبوط ليتشي رسميًا، لذا في حالة فوزه قد يبتعد عن أصحاب المرتبتين 19 و18.

برشلونة

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ولكن برشلونة يتسلح الليلة بتاريخ مواجهاته أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، حيث تقابل قطبا إقليم كتالونيا في 175 مباراة، فاز البلوجرانا في 101 مباراة، وانتصر «الماجيك» في 34، فيما تعادلا في 40 مواجهة أخرى بالليجا.