الوكيل: تطوير سلاسل الامداد لخفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصرى

طالب احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندريه بالعمل على تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات ودعم التكنولوجيات واساليب الادارة الحديثة وتكثيف المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية واستقبال الوفود من مختلف دول العالم

وشدد على ضرورة تنسيق اتفاقيات توامة للغرفة مع الغرف النظيرة والمعاونة فى تفعيل تلك الاتفاقيات مع زيادة عدد الوفود الاجنبية التى تزور الغرفة داعيا الى تنظيم معارض قطاعية داخلية وخارجية بالتعاون مع هيئات متخصصة

وأكد الوكيل خلال المؤتمر الصحفي البوم للاعلان عن استراتيجية الغرفة التجارية خلال الفترة القادمة، ضرورة تطوير سلاسل الامداد لخفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصرى من خلال انشاء شركات تقيم مراكز لوجيستية وبورصات سلعية

واشار الى ضرورة توفير المعلومات عن الاسواق المستهدفة وفرص التصدير والاستيراد وتعظيم استفادة أعضاء الغرفة من المزايا التى تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات.

ودعا الوكيل إلى تعظيم استفادة أعضاء الغرفة من خدمات الصندوق الاجتماعى واليات صندوق دعم الصادرات و تنظيم ندوات عن مناطق التجارة الحرة.

بالإضافة لتعريف المصدرين باللوائح والتشريعات والمواصفات الجديدة الخاصة بتصدير المنتجات المصرية و نشر المعلومات التجارية على أعضاء الغرفة مثل ( الفرص التصديرية – الدراسات المتخصصة والتنسيق مع السفارات الاجنبية بمصر لتنظيم ندوات عن فرص التعاون مع دولهم.