«هواوى» تستعرض أحدث الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية الذكية

استعرضتHuaweiFusionSolar حلولها المتكاملة في مجال الطاقة الشمسية خلال مشاركتها في معرض الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (The Solar Show MENA ٢٠٢٣)، والذي أقيم يومي ٩ – ١٠ مايو بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتعمل Huawei FusionSolar للطاقة الكهروضوئية الذكية ونظام تخزين الطاقة ESS على تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة ورفع كمية الطاقة المنتجة وزيادة عائدات الاستثمار في القطاعات التجارية، والصناعية، والسكنية، والمشاريع على مستوى المرافق الخدمية فضلاً عن الارتقاء بمستويات السلامة والموثوقية.

خلال المعرض، أطلقتHuaweiFusionSolar أحدث حلولها الذكيةSUN٢٠٠٠-٣٣٠KTLH٢ لمحطات الطاقة والمرافق والتي تتميز بالعديد من الخصائص الذكية والموثوقة والفعالة والآمنة. يهدف هذا الحل الذكي والذي تم إطلاقه وفقاً لأحدث التقنيات المبتكرة إلى توفير طاقة أكثر أخضراراً بكفاءة تشغيل عالية تتجاوز ٩٩٪ بجانب قدرته على العمل بثبات في البيئات القاسية من خلال معيار الحمايةIP٦٦، فضلاً عن تصميمه المميز الخالي من الصمامات واحتوائه على مجموعة واسعة من واجهات الاتصال المرنة.

علاوة على ذلك، تم عرض شاحنHuaweiFusionSolarSmartEV للسيارات الكهربائية في المنازل، حيث يقوم الشاحن باستخدام الطاقة الشمسية التي يولدها النظام الكهروضوئي لشحن المركبات الكهربائية، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الشبكة الكهربائية وتشجيع النقل الصديق للبيئة. وتمكّن تقنيته المتقدمة من التواصل والإشراف على عملية الشحن وتحسينها ومراعاة كمية الطاقة الشمسية المتاحة وحالة البطارية الحالية للمركبة الكهربائية.