«تريند مايكرو» تحمى مصر ضد أكثر من 56 مليون تهديد إلكترونى

كشفت تريند مايكرو عن زيادة ملحوظة بنسبة ٥٥٪ في عمليات اكتشاف التهديدات العالمية، وكذلك زيادة هائلة على مستوى الملفات الخبيثة المحظورة بلغت نسبة ٢٤٢٪ في عام ٢٠٢٢.

سلط تقرير يحمل عنوان"إعادة التفكير في الاستراتيجيات الأمنية"الضوء على أبرز الاتجاهات التي لها تأثير كبير على مستقبل الأمن الرقمي. إذ كشف التقرير في بحثه أن الجهات الفاعلة في التهديدات استهدفت بشكل عشوائي المستهلكين والمؤسسات عبر جميع القطاعات، مما جعل عام ٢٠٢٢ مليئًا بالتحديات على مستوى خبراء الأمن السيبراني.

وعلى صعيد مصر، تمكنت حلول تريند مايكرو من اكتشاف وحظر أكثر من ٥٦ مليون تهديد إلكتروني في الدولة خلال عام ٢٠٢٢، من ضمنها ٢٨ مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني، وقامت بحماية أكثر من ٣ ملايين مستخدم من التضرر من روابط خبيثة قاموا بالضغط عليها، بالإضافة إلى ذلك، استطاعت تحديد وإيقاف أكثر من ٩ ملايين هجوم لبرمجيات خبيثة.

أكد أشرف سراج، المدير الإقليمي لتريند مايكرو في مصر وشمال أفريقيا أنه مع تطور التكنولوجيا بسرعات كبيرة، تواجه الشركات تحديات عديدة أدت إلى تعقيد البيئة الرقمية وزيادة التهديدات السيبرانية التي يمكن أن تعرض العمليات والبيانات الحساسة للخطر.

ومن هذا المنطلق، يجب على الشركات اكتساب فهم شامل لنقاط ضعفها الأمنية واستخدام استراتيجيات دفاعية متعددة الطبقات والمراحل الدفاعية من أجل تعزيز بنيتها التحتية الرقمية والحد من المخاطر التي تواجهها بشكل فعال. وأود التنويه بأننا في تريند مايكرو ملتزمين بدعم الشركات في مصر بالأدوات والخبرات اللازمة لتحقيق التحول الرقمي الذي تطمح إليه، ومساعدتهم أيضًا على تحقيق أهدافهم بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.