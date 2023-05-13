أحمد الوكيل: ننسق مع البنوك لتقديم تمويل ميسر لمنتسبى الغرفة

أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية الحفاظ على دور الغرفة لأكثر من مائة عام، كتنظيم رسمى ممثل وداعم وحامى لجموع التجار والصناع ومؤدى الخدمات، محليا واقليميا ودوليا، مع استمرار دورها الفعال فى الثورة التشريعية والاجرائية وكافة محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع توسيع قاعدة الخدمات المقدمة لمنتسبيه".

وقال الوكيل خلال المؤتمر الصحفي البوم للاعلان عن استراتيجية الغرفة التجارية خلال السنوات القادمة ان محور تطوير الغرف التجارية وأتحادها العام يركز على العناصر الآتية :

الانتقال الى المقر الجديد للاتحاد وتفعيل تقديم كافة الخدمات منه

تطوير النظم واللوائح والتدريب المستمر لبناء أجهزة تنفيذية متطورة

دعم إنشاء مقار للغرف التجارية وتحديث القائم تكنولوجيا

نشر مراكز التميز بكافة الغرف، مع السعى لزيادة الخدمات المقدمة، والتوسع الجغرافى فى كل محافظة من خلال انشاء فروع وربطها الكترونيا بالغرف

التنسيق مع البنوك لتقديم التمويل الميسر لمنتسبى الغرفة بفائدة مخفضة

التوسع فى تقديم الخدمات المقدمة من الصندوق الاجتماعى ومركز تحديث الصناعة، ومركز التدريب الصناعى وجهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئات المعونات

وأوضح الوكيل أن من ضمن اطر الاستراتيجية تفعيل دور الشعب النوعية وتفعيل دورهم وتطوير أنشطتهم وخدماتهم.

الربط مع هيئات المعونات لتقديم خدمات المشاريع القائمة والتعاون فى تنفيذها، ودعم الغرف فى التقدم بمشاريع جديدة

واشار الى ان كل ذلك من خلال بناء جسور تواصل متينة بين الغرف وأعضائها بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم وتقديم خدمات جديدة بناء على احتياج المنتسبين.