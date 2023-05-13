«زوهو» تطلق متصفح الويب «Ulaa» يرتكز على الخصوصية

وفقاً لدراسة أجرتها"نورتن" وجد أن ٨٥ ٪ من البالغين حول العالم يبحثون عن حلول أكثر لحماية خصوصيتهم على الإنترنت، في حين أن ثلثا المستهلكين العالميين يشعرون بأن شركات التكنولوجيا تتمتع بقدر كبير من السيطرة على بياناتهم.

ومن هذا المنطلق أعلنت زوهو كورب عن إطلاقUlaa، متصفح مرتكز على الخصوصية، حيث تم تصميم المتصفح لتمكين المستخدمين من حماية معلوماتهم الشخصية ونشاطهم عبر الإنترنت من تطبيقات التتبع التي تجمع البيانات لأغراض التسويق والحملات الدعائية.

ويمكن لمستخدميUlaa التبديل بين خمسة أوضاع اعتماداً على تجربة التصفح التي يرغبون بها، مع عزل كل وضع بشكل كامل عن الأوضاع الأخرى.وتشتمل هذه الأوضاع على الوضع الشخصي، ووضع العمل، ووضع المطور، ووضع الأطفال، ووضع الموسم المفتوح. وكل وضع يوفر تجربة تصفح محمية تُلبي المتطلبات الفريدة لكل نوع من أنواع المستخدمين أو أفراد الأسرة.

أكد حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن"ضمان الخصوصية لا يزال مهمة شاقة في عالم الإنترنت وذلك لأن مفهوم الخصوصية فقد قيمته، حيث بات المزوّدون يقدمون المتصفحات بنماذج تجارية قائمة على الإعلانات، مما يُبرز أهمية الدافع وراء جمع وبيع وشراء بيانات المستخدمين. وهذا الأمر يترك مجالاً محدوداً أمام المستخدمين لحماية خصوصيتهم، كما يجعلهم معتادين على التنازل عنها مقابل الوصول إلى الموقع الإلكتروني وعدم مواجهة أي تعقيدات".

ويعد الاسمUlaa كلمة باللغة التاميلية تعني الرحلة أو السفر، وقد تم تطوير المتصفح لحجب الإخطارات اللحظية غير المصرّح بها، والنوافذ المنبثقة، والتتبع الزمني، ومنع الاستدعاء المسبق لنظام اسم النطاقات، إلى جانب إضافة طبقة أمان إضافية من خلال نموذج متعدد الهويات، ومزايا تخصيص الخصوصية، وبيانات وإحصائيات المستخدمين مجهولة المصدر، وتعطيل واجهات برمجة التطبيقات، وعزل البيانات الجغرافية، والتشفير من نهاية إلى نهاية وتقارير الخصوصية.

كما يوفر المتصفح الجديد خيارات لإدارة علامات التبويب لرؤية كل علامات التبويب المفتوحة في مكان واحد بما يمكّن تجميعها وتنظيمها.كما زوّد أيضاً بتطبيقات متكاملة تعزّز من الإنتاجية.