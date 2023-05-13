تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أجاكسيو بالدوري الفرنسي

أعلن كريستوف جالتيير، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أجاكسيو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف باريس سان جيرمان، اليوم السبت، أجاكسيو بملعب حديقة الأمراء، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، هجوم الفريق الباريسي، بعد عودته للتدريبات بعد غياب فور عودته إلى العاصمة الفرنسية بعد جولة إلى المملكة العربية السعودية، ويعاونه في الخط الأمامي كيليان مبابي.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: خوان بيرنات، ماركينيوس، سيرجيو راموس، أشرف حكيمي

خط الوسط: ماركو فيراتي، دانيلو، فابيان رويز

وفي الهجوم: ليونيل ميسي، إيكتيكي، كيليان مبابي.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، بفارق 3 نقاط عن لانس الوصيف حتى الآن، فيما يأتي أجاكسيو في المركز الثامن عشر وفي رصيده 23 نقطة.