مستقبل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الـ Chat GPT التحدى القادم لصناعة التكنولوجيا

تُعد تقنيات الذكاء الاصطناعي خاصة تقنية CHAT GPT أحد أهم التكنولوجيات الحديثة التي أصبحت تستخدم بشكل واسع وهو ما تمت مناقشته خلال فعاليات قمة FDC في دورتها الخامسة التي تعقد تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبشراكة رسمية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشراكة استراتيجية مع البنك المركزي.

وطرحت جلسة الذكاء الاصطناعي وتقنيات CHAT GPT عدة إشكاليات تمت مناقشتها على هامش القمة، خلال الجلسة التي أدارها الدكتور هاني الجبالي الرئيس التنفيذي لشركة Avid Beams Technologies، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح متداخلًا في مجالات عديدة منها التعليم والطب والنقل، كما من المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على وظائف المستقبل، وأشار إلى ضرورة وجود أطر وتشريعات لتنظيم هذه التقنيات لتكون محكومة بأخلاقيات وقواعد محددة يمكن الاعتماد عليها في تنظيم المعاملات والاستخدامات المختلفة.

من جانبه أوضح المهندس وليد جودة Technology Strategist بشركة مايكروسوفت أن مصطلح CHAT GPT هو أن يكون الحديث عن طريق الذكاء الاصطناعي قادرا على فهم المحادثات بين كل الأطراف، مؤكدًا أنه مع بداية ظهور تقنيات CHAT GPT وصل عدد المستخدمين إلى مليون مستخدم في أول خمسة أيام، وحاليا يوجد أكثر من ١٠٠ مليون مستخدم.

وأكد أن هذه التكنولوجيا سوف تحدث تأثيرًا كبيرا في كل مجالات الأعمال بشرط القدرة على تطبيقها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، موضحًا أن التشريعات الراهنة من الضروري أن تستوعب التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

من جانبه أشار المهندس كريم مصلحي، استشاري تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلى أن CHAT GPT والذكاء الاصطناعي سيكون لهما تأثير بالفعل على مستقبل الوظائف وهو ما ظهر بوضوح في التطبيقات المختلفة التي تظهر يوميا في حياتنا، وهو الأمر الذي يتطلب فهم هذه التقنيات والمهارات المستحدثة، خاصة أن تقنيات CHAT GPT تساعد على إنجاز الوقت في الأعمال المختلفة.

وأضاف أن التقنيات الحديثة ستساعد في القضاء على الأعمال الروتينية المتكررة التي يمكن تنفيذها بشكل أوتوماتيكي والتفرغ للأعمال التي تحتاج للإبداع والابتكار وبالتالي فإن الذكاء الاصطناعي وتقنيات CHAT GPT ستدعم بشكل كبير منظومة الابتكار.

وأشار إلى وجود مخاطر متوقعة من خلال تقنيات CHAT GPT والذكاء الاصطناعي وأهم هذه المخاطر هو استخدام هذه التقنيات بشكل احترافي في عمليات النصب والاحتيال مثلها مثل أي تكنولوجيا جديدة تكون مفيدة في مجملها ولكن بها سلبيات علينا التوعية بها والتأقلم معها بشكل علمي.