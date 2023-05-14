تعرف على حظك في الأبراج اليوم الأحد 13 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية حاول تجنب التدخين لأنك تعاني من التهاب بالرئة، أما من الناحية المهنية تفكر بالبحث عن عمل جديد لأنك تفكر أن تطور نفسك وشخصيتك أكثر، عاطفيًا حب جديد يغير حياتك.

برج الثور

من الناحية الصحية تشعر بالرغبة في تناول الكثير من الحلويات حاول أن تسيطر وتستبدل بتناول التمر، أما من الناحية المهنية تفكر بالذهاب إلى عمل جديد لتطوير مهاراتك، أما من الناحية العاطفية تشعر بعدم الراحة من تصرف الشريك معك.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية لا تبالغ في تناول اللحوم لأنك تعاني من ارتفاع في الكولسترول، أما من الناحية المهنية لا تهتم بما يقال عنك في العمل فقط ركز على عملك.

برج السرطان

من الناحية الصحية أنت تحرص على تناول الخضار والفواكه بانتظام، من الناحية المهنية تشعر احرص على عملك ولا تكن كسولًا، أما عاطفيًا مناسبة قريبة سوف تجمعك مع الحبيب.

برج الأسد

من الناحية الصحية لا تبالغ في شرب القهوة لأنك لا تستطيع النوم جيدًا، أما من الناحية المهنية عمل جديد ينتظرك حاول أن تكون أنيق وملتزم، اما عاطفيًا تسافر أنت والشريك للترفيه عنكما.

برج العذراء

من الناحية الصحية أعراض انفلونزا عليك انتبه حاول أن تبقى في المنزل وترتاح، أما من الناحية المهنية حاول تنظيم عملك، أما من الناحية العاطفية يوجد لديك خوف من تصرف الشريك فهو مؤذي.

برج الميزان

من الناحية الصحية أنت تعاني من نزلة برد حاول أن تتحمى ولا تأكل أطعمة جاهزة وابقى على البطاطا المسلوقة، أما من الناحية المهنية أنت تشعر بالرغبة في البحث عن عمل آخر، أما من الناحية العاطفية اهتم بالشريك أكثر.

برج العقرب

من الناحية الصحية حاول أن تكثر من البروتينات وتبتعد عن الكربوهيدرات، أما من الناحية المهنية تبحث عن عمل جديد تطور نفسك فيه، أما من الناحية المهنية لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.

برج القوس

من الناحية الصحية أنت غير منتظم في نظامك الغذائي حاول أن تمارس الرياضة بانتظام، أما مهنيًا تبحث عن عمل، عاطفيًا لا تهتم لشريكك هذه الفترة فهو عصبي.

برج الجدي

من الناحية الصحية تعاني من آلام كثيرة في الظهر انتبه، أما مهنيًا تفكر بعمل مشروع صغير، عاطفيًا أنت والشريك تعيشان قصة حب.

برج الدلو

من الناحية الصحية أكثر من شرب الماء أنت تشعر بجفاف، أما من الناحية المهنية لا تبالغ في ردة فعلك مع الزملاء، اما عاطفيًا تشعر بتوتر من تصرفات الشريك معك.

برج الحوت

من الناحية الصحية اتبع نظام صحي وحاول أن تكثر من شرب السوائل، أما من الناحية المهنية تشعر بهدوء في العمل حاول أن تستمتع بهذه الأجواء، اما من الناحية العاطفية أنت والشريك تخططان للسفر.