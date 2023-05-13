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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تطلق تحذيرًا لمواطنيها في تركيا

علم السعودية
علم السعودية
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ناشدت القنصلية السعودية في إسطنبول عبر حسابها علي "تويتر"، اليوم السبت، رعاياها المتواجدين في تركيا بالابتعاد عن مواقع التجمعات وأخذ الحيطة والحذر.

تأتي تلك التحذيرات استباقا لنهاية العد التنازلي لانطلاق عملية الاقتراع يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في تركيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية وصفت بالتاريخية والحاسمة.

وأضافت القنصلية: "ترحب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول، وتتمنى لهم إقامة سعيدة، وتوصي الجميع عند الخروج أو التجول بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة والبعد عن مراكز الاقتراع".

السعودية تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية