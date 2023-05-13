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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كامل الوزير: محطة عدلي منصور أنشئت بأموال وزارة النقل .. فيديو

كامل الوزير
كامل الوزير
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أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن وسائل مواصلات تتبادل الخدمة في محطة عدلي منصور مترو الخط الثالث -القطار الكهربائي الخفيف -سكك حديد القاهرة السويس -أتوبيس السوبر جيت -الاتوبيس الترددي (الدائري)-الاتوبيس الترددي (موقف السلام).


وأضاف خلاله لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إنشاء محطة عدلي منصور بأموال وزارة النقل من عوائد التشغيل والاستثمار، قائلا: «لم نحصل على أية قروض لإنشاء المحطة المركزية عدلي منصور».


وتابع وزير النقل، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحطات والطرق والكباري يتم تنفيذها من موازنة وزارة النقل وبشركات مصرية وبالجنيه المصري ومن موازنة الوزارة.


كما أكد أن موازنة وزارة النقل جزء منها تمويل حكومي لأن الدولة تدعم وسائل النقل الجماعي، موضحا أن كل دول العالم تدعم وسائل النقل الجماعي والحكومة لا تتنصل من مسؤولياتها.


 

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