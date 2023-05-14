ads
الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 14 مايو 2023

الطقس
الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أم تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح، ومائل للحرارة في فترة النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون الطقس حارًا نهارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون معتدلًا ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.2 متر، في حين يتوقع أن يكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدلٍ ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 متر و1.75 متر.

الطقس المتوقع حالة الطقس المتوقعة حالة الطقس المتوقعة اليوم حالة الطقس طقس اليوم الطقس اليوم الارصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية