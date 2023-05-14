حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 14 مايو 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أم تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح، ومائل للحرارة في فترة النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون الطقس حارًا نهارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون معتدلًا ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.2 متر، في حين يتوقع أن يكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدلٍ ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 متر و1.75 متر.