نشرة الحوادث| النقض تؤيد حبس موكا حجازي بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

رصدت “البوابة نيوز” عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، النقض تويد حبس موكا حجازي بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب، وضبط المتهم بقتل مسنة ونجلتها بالمنيرة، وسيارة مسرعة تدهس طفل سوداني في أكتوبر.. وإليكم التفاصيل.



لا شبهة جنائية في مصرع مسن سقط من الطابق الثالث بالهرم

https://www.albawabhnews.com/4802937



27 مايو.. "الاقتصادية" تصدر حكمها في أربع دعاوى مقامة من مرتضى منصور

https://www.albawabhnews.com/4802754

النقض تويد حبس موكا حجازي بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

https://www.albawabhnews.com/4802732

المتهم بقتل مسنة ونجلتها بالمنيرة الغربية يجري معاينة تصويرية للواقعة

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سقوط طالبة من الطابق الرابع بمنطقة الـ800 فدان في أكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4802689



سيارة مسرعة تدهس طفل سوداني في أكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4802685



كشف ملابسات مقتل سيدة وابنتها بالمنيرة الغربية

https://www.albawabhnews.com/4802600



ضبط مسجلى خطر بتهمة تنفيذ 8 وقائع سرقة سيارات بالوايلي وعين شمس

https://www.albawabhnews.com/4802591