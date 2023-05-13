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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| النقض تؤيد حبس موكا حجازي بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

نشرة الحوادث
نشرة الحوادث
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رصدت “البوابة نيوز” عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، النقض تويد حبس موكا حجازي بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب، وضبط المتهم بقتل مسنة ونجلتها بالمنيرة، وسيارة مسرعة تدهس طفل سوداني في أكتوبر.. وإليكم التفاصيل.


لا شبهة جنائية في مصرع مسن سقط من الطابق الثالث بالهرم

https://www.albawabhnews.com/4802937


27 مايو.. "الاقتصادية" تصدر حكمها في أربع دعاوى مقامة من مرتضى منصور

https://www.albawabhnews.com/4802754

 

النقض تويد حبس موكا حجازي بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

https://www.albawabhnews.com/4802732

 

المتهم بقتل مسنة ونجلتها بالمنيرة الغربية يجري معاينة تصويرية للواقعة
https://www.albawabhnews.com/4802710


سقوط طالبة من الطابق الرابع بمنطقة الـ800 فدان في أكتوبر
https://www.albawabhnews.com/4802689


سيارة مسرعة تدهس طفل سوداني في أكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4802685


كشف ملابسات مقتل سيدة وابنتها بالمنيرة الغربية

https://www.albawabhnews.com/4802600


ضبط مسجلى خطر بتهمة تنفيذ 8 وقائع سرقة سيارات بالوايلي وعين شمس
https://www.albawabhnews.com/4802591

 

النقض موكا حجازي قتل مسنة طفل سوداني أكتوبر