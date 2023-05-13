نشرة الحوادث| النقض تؤيد حبس موكا حجازي بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

رصدت “البوابة نيوز” عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، النقض تويد حبس موكا حجازي بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب، وضبط المتهم بقتل مسنة ونجلتها بالمنيرة، وسيارة مسرعة تدهس طفل سوداني في أكتوبر.. وإليكم التفاصيل.
لا شبهة جنائية في مصرع مسن سقط من الطابق الثالث بالهرم
https://www.albawabhnews.com/4802937
27 مايو.. "الاقتصادية" تصدر حكمها في أربع دعاوى مقامة من مرتضى منصور
https://www.albawabhnews.com/4802754
النقض تويد حبس موكا حجازي بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب
https://www.albawabhnews.com/4802732
المتهم بقتل مسنة ونجلتها بالمنيرة الغربية يجري معاينة تصويرية للواقعة
https://www.albawabhnews.com/4802710
سقوط طالبة من الطابق الرابع بمنطقة الـ800 فدان في أكتوبر
https://www.albawabhnews.com/4802689
سيارة مسرعة تدهس طفل سوداني في أكتوبر
https://www.albawabhnews.com/4802685
كشف ملابسات مقتل سيدة وابنتها بالمنيرة الغربية
https://www.albawabhnews.com/4802600
ضبط مسجلى خطر بتهمة تنفيذ 8 وقائع سرقة سيارات بالوايلي وعين شمس
https://www.albawabhnews.com/4802591