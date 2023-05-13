الدوري الإيطالي.. لوكاكو وكوريا يقودان هجوم إنتر ميلان أمام ساسولو

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ساسولو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف إنتر ميلان، اليوم السبت، ساسولو على ملعب جوزيبي مياتزا، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي روميلو لوكاكو وخواكين كوريا، هجوم الإنتر أمام ساسولو، في الوقت الذي يجلس فيه لاوتارو مارتينيز وإيدين دجيكو على مقاعد البدلاء، وهما المهاجمين اللذان بدأ مواجهة ميلان الأخيرة في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل إنتر ميلان، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطتين عن لاتسيو ثالث الترتيب، فيما يأتي ساسولو في المركز الثالث عشر وفي رصيده 44 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: أمبروزيو - دي فري - أتشيربي

خط الوسط: بيلانوفا - جاليارديني - بروزوفيتش - مختياريان - ديماركو

وفي الهجوم: لوكاكو - خواكين كوريا.