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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أحمد عبد المعبود أمينا مساعدًا لأمانة التنظيم المركزية بـ«حماة وطن»

حماة الوطن
حماة الوطن
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أصدر حزب حماة وطن، قرار بتعيين المهندس أحمد عبد المعبود عبد العزيز أمينا مساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن.

جاء ذلك بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب وعلى قرار رئيس الحزب رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ۱۱/۷ بتفويض الأمين العام واعتماد أمين التنظيم لتشكيلات هيئات مكاتب الأمانات.

تقدم "عبد المعبود" بخالص الشكر لجميع قيادات الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدي، والنائب اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفي امين التنظيم على هذه المسئولية،  مؤكدا على مواصلة بذل جهد مع زملاءه من أجل العمل للأفضل بما يخدم الحزب ويحقق تطلعات المواطنين.

الأمين العام للحزب اللواء طارق نصير الفريق جلال الهريدي حزب حماة وطن لائحة النظام الأساسي