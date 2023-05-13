محافظ الإسكندرية يوجه بتدريب المنقذين العاملين بالشواطئ استعدادا للصيف

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتطوير منظومة الإنقاذ وإتخاذ كافة الإجراءات والوسائل التى تمنع حوادث الغرق، والتنسيق مع الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ علي تنفيذ عدة دورات تدريبية بهدف رفع كفاءة المنقذين العاملين بشواطئ محافظة الإسكندرية، في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال فصل الصيف.

وتنفيذًا لذلك نسق الدكتور محمد عبد الرزاق مع الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لبدء فعاليات التدريب الأسبوع الماضي، وشمل منقذين الشواطئ العامة والمجانية ، وأكد الشريف علي ضرورة استكمال التدريبات لكافة منقذي وغطاسي شواطئ الاسكندرية .

وقد تضمنت التدريبات “تدريبات نظرية وأخري عملية”، والتدريب على سرعة الوصول للشخص المراد إنقاذه مع الاحتفاظ بلياقة المنقذ، وكذلك التدريب على المسكات الصحيحة. واستهدفت التدريبات رفع كفاءة المنقذين.

شهد مراحل التدريب؛ الكابتن نبيل محمد الشاذلي المستشار الفني للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي الإتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، والعميد محمد سرى المراقب العام للشواطئ، وعميد دكتور خالد محسب مدير مركز الغوص، وكلا من الكابتن سيد يوسف، والكابتن محمد اسماعيل، مدربين إنقاذ بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.