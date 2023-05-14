القوات الصومالية تقتل 44 من ميليشيا «الخوارج» المرتبطة بـ«القاعدة»

الأحد 14/مايو/2023 - 12:54 ص

نفذت قوات الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية، عملية عسكرية بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من ٤٤ من عناصر ميليشيات "الخوارج" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي بينهم قيادات بارزة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أمس السبت، أن العملية العسكرية التي نفذتها قوات الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية والشركاء الدوليون جرت في وقتٍ متأخر من مساء أول أمس الجمعة في منطقة "علي فوتو" التابعة لمدينة كونتواري بمحافظة شبيلى السفلى.

وجاء تنفيذ العملية العسكرية المخططة عقب تلقي المخابرات الوطنية الصومالية معلومات حول تجمع عناصر ميليشيات "الخوارج" في المنطقة لإعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين.

وخلال تنفيذ العملية تم تدمير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى كانت الميليشيات تعمل على تجميعها خلال الفترة الماضية.

وأكدت الحكومة الصومالية بالتعاون مع المواطنين والشركاء الدوليين، عزمها على القضاء على عناصر ميليشيات "الخوارج" في كل المناطق التي يتحصنون فيها.

