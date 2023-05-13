وزيرا خارجية الجزائر وسوريا يبحثان هاتفيا موضوعات مدرجة بجدول أعمال القمة العربية المقبلة

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره السوري، فيصل المقداد، عددا من النقاط الرئيسية المدرجة في جدول أعمال القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في 19 مايو الجاري في جدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عطاف اليوم / السبت/ مع وزير الخارجية السوري، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها.

وبحسب البيان، أتاح هذا الاتصال - الذي جاء عقب اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس السوري بشار الأسد في 8 مايو الجاري - لوزيري خارجية البلدين مواصلة مشاوراتهم المتعلقة بجدول القمة العربية المقبلة.