60 نائبًا جمهوريًا يطالبون بايدن بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية

وقع أكثر من ٦٠ نائبا من الحزب الجمهوري الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، لمطالبته بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية، وإلا فإنهم يحثونه على الانسحاب من السباق الرئاسي.

ويبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن ٨٠ عاما من العمر، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وإذا ترشح لمنصب عام ٢٠٢٤ وفاز، فسيبلغ ٨٦ عاما في نهاية ولايته.



وقالت قناة "فوكس نيوز" إن الرسالة موقعة من ٦١ جمهوريا، جاء فيها: "ندعوك إلى إجراء اختبار ذهني ونشر نتائجه للرأي العام، أو الامتناع عن محاولة إعادة انتخابك رئيسا.

وأشارت الرسالة أيضا إلى أنه منذ أن أصبح بايدن رئيسا، أرسل الجمهوريون ثلاث رسائل بطلبات مماثلة، لكن تم تجاهلها جميعا.



وفي الوقت نفسه، أوضح النواب في الرسالة أنه على الرغم من حقيقة أن الرئيس الأمريكي خضع للفحص الجسدي في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٣، فلا يوجد ما يشير إلى أنه قد عُرض عليه أي اختبارات ذهنية.

وكان بايدن أعلن في وقت سابق أنه سيكون صادقا مع المواطنين الأمريكيين، وسيعلن عن أي مشاكل صحية إذا كان يعاني منها.

