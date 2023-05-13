اقرأ غدًا في "البوابة".. توجيهات رئاسية بتشجيع تجارة الترانزيت والتصنيع والتصدير

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 14 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
توجيهات رئاسية بتشجيع تجارة الترانزيت والتصنيع والتصدير
أردوغان VS أوغلو.. اليوم.. منافسة ساخنة على رئاسة تركيا
إيران تفرج عن معتقلين فرنسيين.. وماكرون: نواصل العمل لعودة الباقيين
القوات الصومالية تقتل 44 من ميليشيا القوات الصومالية «الخوارج» المرتبطة بـ«القاعدة»
60 نائبًا جمهوريًا يطالبون بايدن بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية
السودان يخصص 3 مطارات وميناء لاستقبال المساعدات
استشهاد فلسطينيين فى اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم بلاطة شمال الضفة
صواريخ المقاومة تنطلق من قطاع غزة.. و«الجهاد»: مستعدون لأشهر من المواجهة
إيمان الطرابلسى المتحدثة الإقليمية للصليب.. الأحمر فى الشرق الأوسط لـ«البوابة»