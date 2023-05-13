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السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. توجيهات رئاسية بتشجيع تجارة الترانزيت والتصنيع والتصدير

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 14 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

توجيهات رئاسية بتشجيع تجارة الترانزيت والتصنيع والتصدير

أردوغان VS أوغلو.. اليوم.. منافسة ساخنة على رئاسة تركيا

إيران تفرج عن معتقلين فرنسيين.. وماكرون: نواصل العمل لعودة الباقيين

القوات الصومالية تقتل 44  من ميليشيا القوات الصومالية «الخوارج» المرتبطة بـ«القاعدة»

60 نائبًا جمهوريًا يطالبون بايدن بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية

السودان يخصص 3 مطارات وميناء لاستقبال المساعدات

استشهاد فلسطينيين فى اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم بلاطة شمال الضفة

صواريخ المقاومة تنطلق من قطاع غزة.. و«الجهاد»: مستعدون لأشهر من المواجهة

إيمان الطرابلسى المتحدثة الإقليمية للصليب.. الأحمر فى الشرق الأوسط لـ«البوابة»

العدد
استشهاد فلسطينيين البوابة توجيهات رئاسية تجارة الترانزيت تركيا