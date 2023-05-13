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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يهزم توتنهام بثنائية

توتنهام و فيلا
توتنهام و فيلا
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خسر فريق توتنهام من مضيفه أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك،، في إطار منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح أستون فيلا أهداف المباراة عن طريق جاكوب رامزي في الدقيقة 8، وأضاف دوجلاس لويز الهدف الثاني في الدقيقة 72، وقلص توتنهام النتيجة بتسجيل هدف من ضربة جزاء في الدقيقة 90 من خلال هاري كين.

وبدأ توتنهام المباراة أمام أستون فيلا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فراسر فورستر

خط الدفاع: إيميرسون - كريستيان روميرو - لينجليت

خط الوسط: بيدرو بورو - أوليفر سكيب - بيير اميل هوبيرج - بن دافيز

خط الهجوم: هيونج مين سون - ريتشارليسون - هاري كين

وبهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 57 نقطة ليحتل المركز السابع متساويا مع توتنهام الذي يحتل المركز السادس بفارق الأهداف.
 

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