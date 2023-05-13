صواري يغلق باب استقبال عضوياته نهاية الأسبوع الجاري

أكد محمد فضل رئيس مجلس إدارة نادي صواري، أن إدارة النادي قررت غلق باب قبول العضويات لفترة محدودة نهاية الأسبوع الجاري، بعد استقبال عدد كبير من راغبي العضوية خلال الفترة الماضية.

وشدد فضل في تصريحات صحفية، على أن الجمعة المقبلة هو اليوم الأخير لقبول طلبات العضوية في تلك المرحلة، وذلك حتى تتمكن إدارة النادي من فحص الطلبات الكثيرة التي وردت إليها لتقرر مدى قبول المتقدمين للعضوية من عدمه وذلك وفقا للمعايير التي تم وضعها من قبل الإدارة للحفاظ على مجتمع متناسق سعيد داخل جدران نادي صواري، والذي يسعى لأن يكون أحد أندية الصفوة ليس فقط في الإسكندرية ولكن في مصر عامة.

وأعلن فضل في وقت سابق، افتتاح نادي صواري الرياضي بالإسكندرية، وسط حضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورموز العمل الرياضي والمجتمعي وجمع من النجوم واللاعبين السابقين والحاليين في مختلف الألعاب الرياضية. ويعد صواري نادي اجتماعي ورياضي يهدف إلى بناء جيل جديد من الرياضيين الذين يتنافسون في مختلف الرياضات، وصناعة الأبطال المحتملين لتمثيل مصر على المستوى الدولي.