مجلس الوزراء الروسي تقدم اتفاقية الغاز مع الصين إلى دوما للتصديق عليها

قدمت الحكومة الروسية الاتفاقية التي وقعتها بشأن التعاون في مجال إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين عبر طريق الشرق الأقصى إلى مجلس النواب الروسي "الدوما" للتصديق عليها.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أنه تم نشر الوثيقة على قاعدة البيانات الإلكترونية للدوما اليوم السبت.

وكان قد تم التوقيع على الاتفاقية في موسكو وبكين في 31 يناير 2023. وهي تحدد شروط وأحكام التعاون لإمدادات الغاز من روسيا إلى الصين عبر طريق الشرق الأقصى وتحديدا المنطقة الحدودية بين البلدين.

وقالت غازبروم في وقت سابق إنه بعد وصول المشروع إلى طاقته الكاملة، ستزداد إمدادات الغاز الروسي إلى الصين بمقدار 10 مليارات متر مكعب، بإجمالي 48 مليار متر مكعب في اليوم، بما في ذلك عمليات التسليم عبر خط الغاز الرئيسي في سيبيريا.