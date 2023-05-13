21 مايو.. أحمد رجب يشدو بأغاني الزمن الجميل في ساقية الصاوي

يُحيى الفنان أحمد رجب، حفلا فنيا جديدا، في الثامنة من مساء الإثنين، الموافق 21 مايو الجاري، بقاعة "النهر" بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الزمن الجميل منها: أغانى للفنان عبد الحليم حافظ، ومحمد عبدالوهاب، ووردة، ونجاة، وأم كلثوم وغيرها، بالإضافة إلى باقة غنائية خاصة.

اكتشفت موهبة أحمد رجب بالغناء من خلال برنامج ستار كلوب بلبنان، والتى كانت عقدت اختباراته بساقية الصاوى، وتم اختياره من ضمن مجموعة كبيرة من الأصوات، وقدم خلاله أغانى لمطربى الزمن الجميل أمثال أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، وعبد الحليم حافظ، ووردة، وآخرون .

وبعد تألقه وتفرده بالغناء بالبرنامج انتجت له شركة "جود نيوز فور ميوزيك أغنتين هما "أيام" و"مرتاحلك ليه" وذلك ضمن ألبوم الشباب الذى يضم مجموعة من المطربين والمطربات هما: "جنات، ومحمد قماح، وإيساف، ومحمد نور، وحاتم فهمى".

كما شارك بالغناء مع عازف العود نصير شمة، وذلك بحفل ذكرى الملحن محمد الموجى، التى اقيمت بقصر الأمير طاز بالقاهرة، ومع الملحن إيهاب عبدالواحد ومن كلمات الشاعر محمد سرحان وتوزيع الموزع الموسيقى "فهد" وتغنى أحمد رجب بأغنية "مستغربتش".

وأحيا حفلة بالصين بدعوة رسمية من قناة " تشاين عرب بمدينة جوانزو بالإذاعة المصرية والقنوات الفضائية المصرية والعربية يذاع له أغنيتن الأولى "المسحراتى"، والثانية "دعاء مستجاب"، كما شارك بأغنية مشتركة "ديوتيو" مع المطربة نور المغربية.

وبالمسرح قدم أحمد رجب اغنية "فتحت عينا" من كلمات والحان مصطفى عوض، التى كتبت خصيصا لمضمون مسرحية "فرصة سعيدة"، المسرحية فكرة وإخراج الممثل محمد جمعة، ومن بطولة الفنان أحمد بدير، وبمشاركة الفنانين كل من فتوح أحمد، خالد محروس، محمد الصاوى، إيمان أبوطالب وآخرون.

ومن أحدث أغانيه في 2023 "وأنت غايب عنى" كلمات الشاعر أحمد السيد هلال، والملحن محمد سمير، توزيع الموزع الموسيقى محمد مصطفى.