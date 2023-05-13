زيلينسكي يدعو ساسة إيطاليا لزيارة بلاده.. وبرلماني روسي يدعو لقطع العلاقات مع بريطانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت القادة السياسيين والشخصيات العامة في إيطاليا لزيارة بلاده ورؤية الوضع في بلاده "بأعينهم".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وقال زيلينسكي "أدعو جميع القادة السياسيين في إيطاليا، وجميع الشخصيات العامة لزيارة بلدنا، والتحدث شخصيا مع الناس، الناس العاديين. يبدو لي أنه إذا رأيت بأم عينيك ما يحدث وماذا فعل شخص واحد - قاصدا بوتين - هناك، وسيفهم الجميع أخيرا لماذا نقاوم.نحن نقاتل فقط من أجل حياتنا".

وشكر الرئيس الأوكراني ميلوني على زيارتها الأخيرة إلى كييف، مؤكدا أنها كانت "إشارة مهمة للغاية"، وذكّر بأن رئيس وزراء إيطاليا السابق ماريو دراجي زار أوكرانيا وشهد الآثار للعملية العسكرية الروسية.

وفي المقابل، دعا النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المتحدة، بعد استخدام الصواريخ البريطانية بضرب الأراضي الروسية.

وقال شيريميت - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - "بريطانيا، بعد أن أصبحت مشاركا في الصراع بأوكرانيا، وتزودها بكميات كبيرة من الأسلحة، تُظهر علانية خططها العدوانية ضد روسيا وهي في الواقع عدونا، مضيفا "إننا بحاجة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفراء وإغلاق البعثات الدبلوماسية البريطانية، بالإضافة إلى تجميد الحسابات ومصادرة جميع أصولها، والتي يتم توجيهها بعد ذلك لترميم البنية التحتية التي تضررت من الضربات الصاروخية البريطانية".

وأضاف أنه من الضروري أيضا تجريد الحدود الغربية لأوكرانيا المتاخمة لبولندا من السلاح؛ من أجل وقف نقل الأسلحة الفتاكة من الغرب إلى أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أرسلت سابقا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وفي سياق آخر..أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس دونيتسك الشعبية، يان جاجين، أن المسلحين الأوكرانيين كثفوا نشاطهم على طول خط المواجهة بأكمله في دونيتسك الشعبية.

وقال جاجين، وفقا للقناة، إن "هناك تكثيفا في نشاط العدو بشكل جدي على طول خط التماس بأكمله"، مشيرا إلى أنهم ينشطون في الجو وفي الخطوط الخلفية، حيث كانت خدمات الدعم تعمل بنشاط كبير.

وشدد على أن الأوكرانيين يقومون بمحاولات جس نبض الدفاعات الروسية لتحديد نقاط الضعف.