السودان تعلن تمديد إغلاق أجوائها حتى 31 مايو

أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، اليوم السبت، تمديد فترة إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الملاحة الجوية حتى الـ31 من الشهر الحالي.

وتابعت الهيئة في بيان لها، أن الحظر لا يشمل الرحلات التي تنقل المساعدات الإنسانية، ورحلات الإجلاء، ويشترط الحصول على تصريح خاص من قبل الجهات المعنية، لتسيير الرحلات المذكورة، لافتة إلى أن الحظر يشمل حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية.

يذكر أن المجال الجوي السوداني أغلق أمام حركة الطيران المدنية، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف الشهر الماضي.