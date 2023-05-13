ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السودان تعلن تمديد إغلاق أجوائها حتى 31 مايو

طيران السودان
طيران السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، اليوم السبت، تمديد فترة إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الملاحة الجوية حتى الـ31 من الشهر الحالي. 

وتابعت الهيئة في بيان لها، أن الحظر لا يشمل الرحلات التي تنقل المساعدات الإنسانية، ورحلات الإجلاء، ويشترط الحصول على تصريح خاص من قبل الجهات المعنية، لتسيير الرحلات المذكورة، لافتة إلى أن الحظر يشمل حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية.

يذكر أن المجال الجوي السوداني أغلق أمام حركة الطيران المدنية، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف الشهر الماضي.

هيئة الطيران المدني السودانية تمديد فترة إغلاق المجال الجوي للبلاد الـ31 من الشهر الحالي