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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يصارع ميسي في قائمة الأكثر تسجيلًا بالقدم اليسرى

محمد صلاح وميسي
محمد صلاح وميسي
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يسابق النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا بالقدم اليسرى.

ويستمر محمد صلاح في كتابة التاريخ بتحقيقه العديد من الأرقام القياسية مع الريدز، آخرها أنه أصبح خامس الهدافين التاريخيين بالنادي الإنجليزي، بالتساوي مع ستيفين جيرارد نجم الحمر السابق بـ186 هدفًا.

ووفقًا لموقع «pop foot» المتخصص في إحصائيات كرة القدم، فإن صلاح يأتي خلف ميسي في قائمة الأكثر تسجيلًا بالقدم اليسرى، إذ يتربع البرغوث الأرجنتيني على صدارة القائمة بـ424 هدفًا، بينما يحتل الفرعون المصري المرتبة الثانية بتسجيله 140 هدفًا.

جاء أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في المركز السادس بالقائمة برصيد 109 أهداف، في حين يحتل الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، المركز الثالث بـ134 هدفًا. 

ويعتلي محمد صلاح، صدارة قائمة أكثر اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى برصيد 111 هدفًا، متخطيًا روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق صاحب الـ106 أهداف.

محمد صلاح وميسي
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