محافظ جنوب سيناء يشارك في مؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية"

انطلق اليوم السبت المؤتمر التنفيذي الأول لمؤتمر" تطبيقات السياحة الصحية المصرية" بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، في إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية" والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.

ورحب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء،بالدكتور محمد عوض تاج الدين مستشاررئيس الجمهورية للصحة والوقاية( رئيس المؤتمر )، ونواب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والقامات العلمية، وعمدة مدينة هيفيزالمجرية، والسفراء المشاركين وجميع الحضور، وتلي محافظ جنوب سيناء نص موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن وضع مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية تحت رعايته، مع توجيه الدعوة لسفراء الدول المستهدفة في خطة تنشيط السياحة الصحية، وكذا دعوة الدول ذات السمعة العالمية والتجارب الرائدة في مجال السياحة الصحية لعرض تجاربهم خلال المؤتمر للاستفادة منها.

واشار المحافظ الي ان موافقة رئيس الجمهورية علي وضع المؤتمر تحت رعايته تؤكد علي حتمية العمل الجماعي والتعاون التكاملي علي مستوى الدولة المصرية بكافات وزاراتها ومحافظاتها وكل الجهات المعنية باعتبار المؤتمر حدثا قوميا يتطلب تضافر الجهود والبعد عن الذاتية لكل الجهات للدولة لإنجاح مساعي الدولة المصرية واهتمامات القيادة السياسية.

وذكر المحافظ خلال كلمته عدة مقومات وكنوز السياحة الصحية المتوافرة لدى مصر وأهمها الموقع الجغرافي الذي يتوسط العالم، والمناخ المعتدل والجو المشمس طوال العام لوقوع مصر شمال مدار السرطان، وانتشار العيون الكبريتية والمعدنية والآبار والرمال الغنية بمقومات عالية القيمة في السياحة الصحية و العلاجية والاستشفائية، وتوافر البيئة التحتية الهائلة من فنادق متعددة المستويات ونزل بيئية ومخيمات ومحميات طبيعية وشواطئ، والانتشار الجغرافي المتوازن علي مستوى مصر لهذه المقومات.

كما استعرض جهود المحافظة منذ جائحة كوفد 19 وحتى الآن" لوضع السياحة الصحية ضمن خريطة السياحة المصرية مع استعراض لأبرز الالتزامات وتوقيتاتها حيث تم مخاطبة رئاسة الجمهورية في 26م 2/ 2023 بالرغبة في تنظيم المؤتمر وطلب موافقة الرئيس علي رعاية المؤتمر مع دعوة سفراء الدول المستهدفة والدول ذات السمعة العالمية في هذا المجال لعرض تجاربهم للاستفادة منها.

كما تم عقد الاجتماع التمهيدي الأول بالقاهرة يوم السبت 8/ 4/ 2023 .

واليوم السبت 13/ 5/ 2023 انعقاد المؤتمر التنفيذي الاول

ولفت الى انه سيتم عقد المؤتمر التنفيذي الثاني يوم السبت 10/ 6/ 2023، والمؤتمر التنفيذي الثالث والاخير يوم السبت 15/ 7/ 2023 ، ثم المؤتمر الصحفي الرئيسي يوم السبت 26/ 8/ 2023 ثم انعقاد مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 28 الي 29 سبتمبر 2023.

واختتم المحافظ كلمته بالترحيب مرة أخرى بالحضور متمنيا تضافر جميع الجهود لإنجاح المؤتمر وتنفيذ توجه الدولة المصرية والقيادة السياسية



وفي كلمتة قدم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية رئيس المؤتمر الشكر لمحافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي للمؤتمر علي مجهوداته وسعيه الكبير في انجاح المؤتمر، كما أشاد بكلمته الحماسية لإنجاح المؤتمر، مؤكدا امتلاك مصر بنية أساسية صحية علي المستويات، مضيفا ان مصر لديها قدرة حقيقية في القطاع الطبي ومصر قبلة العلاج لجميع دول العالم،

واشار الى ان آلاف السائحين يأتون الي مصر من أجل تلقي العلاج الصحي لقدرتها الفعالة بمشاركة المستشفيات العامة والخاصة والطبيعية بالقدرات المصرية.

ورحبت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة في كلمتها بالضيوف وشكرت محافظ جنوب سيناء ، وأكدت أن مصر قادرة علي استقطاب عدد كبير من السائحين من أجل السياحه الصحيه، موضحة دور وزارة السياحة والآثار في هذا المجال مشيرة للدراسة التي قامت بها الوزارة لإنجاح المؤتمر، واستهداف ما يقرب من 15 مليون سائح سنويا.

واشارت الى زيادة الحركة السياحية الي 33 في المائة في الربع الأول من العام الحالي عن العام السابق، مؤكدة ان السياحة الصحية سوف تسهم في جذب عدد كبير من السائحين

وقالت اننا سوف نعمل للاستفادة من هذا المؤتمر الهام، لافتة الى ان هناك تنسيق مع دولة المجر للاستفادة من خبراتهم في مجال السياحة العلاجية.

وقال الدكتور سميح عامرمستشار وزير الصحة ان ملف السياحة الصحية كبير جدا ونحن لدينا الخبرة الكافية لجذب عدد كبير من السائحين للاستشفاء والسياحة الصحية وخاصة كبار السن ، لافتا الى تشكيل مجموعات عمل علي دراسة التسهيلات التي تقدمها لجذب السياح للاستشفاء في مصر لمقوماتها الكبيرة السليمة لجذب عدد أكبر

واوضح ان هناك 1356 عينا كبريتية ورمال ومواقع صحية، لافتا الى انه يوجد قطاع طبي في مصر علي مستوي عالي جدا ينقصها الدعم الاعلامي.





وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن السياحة العلاجية قاطرة كبيرة لجذب السياحة لما تمتلكه مصر من تنوع السياحة العلاجية وطالب بضرورة تضافر جميع جهود الوزارات والهيئات والمحافظات والتواصل مع جميع وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية للترويج لهذا المؤتمر ونجاحه لأهمية وضع مصر في المكان الصحيح علي خريطة السياحة العلاجية الدولية.

وقدم عمدة مدينة هيفيز المجرية الشكر لمحافظ جنوب سيناء لدعوته الكريمة لحضور المؤتمر مؤكدا استعداده للعمل سويا والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال السياحة الصحية والعلاجية لما لهم من خبرات سابقة لسنوات طويلة في هذا المجال.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية ونسعى جاهدين لإنجاح هذا المؤتمر الذي يجعل مصر في المقام الأول في مجال السياحة الصحية والاستشفائية المتمثلة في المياه الكبريتية في حلوان وسمعتها العالمية في علاج الروماتيزم وآلام المفاصل والأمراض الجلديه، ولفت الي جهود محافظة القاهرة لتطويرها ووضعها علي الخريطة السياحية الاستشفائية.

واشار محافظ مطروح للمقومات السياحية بالمحافظة واهمها واحة سيوة التي تتميز بالمناطر الطبيعية الخلابة وينتشر في ارجائها الابار وعيون المياه الطبيعية كما تشتهر الواحة بزراعة التمور والزيتون، وذكر بعض المقومات الاخري منها الاثرية مثل معبد امون وجبل الموتي ومدينة شالي القديمة وجبل الدكرور بالاضافة لاشتهار واحة سيوة بسياحة السفاري الشهيرة.

مضيفا ان المحافظة يتوافر بها الدفن بالرمال والمياه الكبريتية، وبحيرات الملح لعلاج العديد من الامراض.

وقدم محافظ أسوان الشكر لرئيس الجمهورية لرعايته هذا المؤتمر مؤكدا علي سعيه وجهوده بالتعاون مع باقي الوزارات لتقديم منتج سياحي متعدد، لافتا لوجود السياحة البيئية والدينية ومنها مركز مجدي يعقوب، والسياحة الثقافية.

وقال محافظ الفيوم ان السياحة العلاجية من أهم أنواع السياحة لافتا ان هناك 51 محمية طبيعية تمتلك الفيوم الكثير منها وقال" اننا نسعي جاهدين للإستثمار في المحميات الطبيعه ونقوم بتأهيل مؤسسات صحية لجذب الاستثمار الخاص بالسياحة العلاجية في ظل الجمهورية الجديدة" واشارلتطوير شبكات الطرق لجذب عدد كبير من المستثمرين، وضمن العمل علي جذب السياحة الصحية والاستشفائية.



قالت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ان العمل يجرى علي قدم وساق لافتتاح المتحف الكبير ويتم تنظيم برنامج سياحي ترفيهي للسائح الاستشفائي، كما أشارت لتطوير منطقة الواحات لما تمتلك من عيون كبريتية رائعة

ونقلت نائب محافظ الوادي الجديد تحيات محافظ الوادي الجديد واعتذاره عن الحضور معربة عن مشاركة محافظة الوادي الجديد في هذا المؤتمر الهام مؤكدة امتلاك جميع المقومات الاساسية للسياحة الاستشفائية من مياه كبريتية ورمال وجميع المقومات والعناصر الاخري، مضيفة علي التعاون الهام الوثيق مع باقي المحافظات والوزارات والجهات للاستفادة من تلك المقومات.

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