8 نقاط هامة تبرز تفوق "بارد" على "شات جي بي تي"

أعلنت شركة جوجل عن طرح أكبر برنامج بارد، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، مما جعله مستخدما لأكثر من 180 دولة.

وأعلن عملاق البحث أن بارد يدعم الآن الكورية واليابانية وسيحصل قريبا على دعم لأكثر من 40 لغة، بما في ذلك الهندية.

ويعد أحد الأسباب التي تجعل جوجل تحاول دفع بارد هو منافستها لـ "شات جي بي تي".

وبحسب ما ورد تسبب روبوت الدردشة الذي أنشأته شركة OpenAI في دق جوجل ناقوس الخطر، وسط قلق بشأن مستقبل محرك البحث الخاص بها.

وأوضحت جوجل عن المحادثة الخاصة لبارد، روبوت التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ونذكر فيما يلي عن بعض النقاط الهامة التي يمكن لـ بارد القيام بها، وتتفوق علي شات جي بي تي فيها ، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر:

استخدام الإنترنت للبحث

لا يسمح شات جي بي تي في الوقت الحالي للمستخدمين بالوصول إلى الإنترنت، بينما يستخدم بارد الإنترنت للبحث عن إجابات لأسئلتك.

ويسمح هذا لـ بارد بالإجابة على أسئلتك بمزيد من المعلومات.

التكامل مع جيميل

أوضحت جوجل أن بارد سيتم دمجه مع جيميل، مما يتيح لك كتابة رسائل البريد الإلكتروني بسهولة في مناسبات مختلفة في التطبيق مباشرة.

في حين أن شات جي بي تي غير متكامل حاليل مع أي تطبيقات بريد إلكتروني.

التصدير بسهولة إلى محرر مستندات جوجل وجيميل

بالإضافة إلى التكامل القادم مع جيميل، يسمح لك بارد بالفعل بتصدير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطته إلى جيميل ومحرر مستندات جوجل.

ويسهل عليك استخدام المحتوى الذي تنشئه وأثناء استخدام شات جي بي تي، ستتمكن فقط من نسخ المحتوى.

أماالمطالبات الصوتية، مثل معظم تطبيقات جوجل، يمكنك استخدامها لطرح الأسئلة على بارد، وهو أمر غير ممكن حاليا مع شات جي بي تي حيث تسهل المطالبات الصوتية العمل، خاصة عند تعدد المهام، حيث يمكنك طرح الأسئلة دون كتابة.

تقديم أحدث المعلومات

نظرا لأن بارد متصل بالإنترنت، يمكنه تزويدك بمعلومات محدثة.

ويذكر أن، شات جي بي تي يقتصر على الأحداث حتى سبتمبر 2021، وهذا يجعل بارد أداة أفضل لكل من المحترفين والطلاب، حيث يمكنك الحصول على أحدث المعلومات.

تلخيص صفحات الويب

فائدة أخرى يقدمها بارد نظرا لاتصاله بالإنترنت وهي القدرة على تلخيص صفحات الويب. ونظرا لأن بارد متصل بالإنترنت، يمكنك تلخيص صفحات الويب بسرعة من خلال مشاركة الرابط. ومع ذلك لا يمكن لـ شات جي بي تي الاتصال بالإنترنت، وسيتعين عليك نسخ ولصق المحتوى الذي ترغب في تلخيصه.

الترميز

يدعم بارد أكثر من 20 لغة برمجة، ويمكنه شرح البرامج فقط باستخدام رابط إليها. وبينما يعد شات جي بي تي جيدا في الترميز، إلا أنه لا يمكنه شرح البرامج إذا قمت بتوفير ارتباط لها.

البحث عن نتائج البحث المتعلقة بموضوعك

بالإضافة إلى الإجابة على سؤالك، يوفر لك بارد عمليات بحث متعلقة بموضوعك.

وهذا يسهل عليك متابعة البحث ويمنحك الانطلاق عما تبحث عنه ، هذه منطقة أخرى يتخلف فيها شات جي بي تي حاليا .