الجريمة والعقاب.. الإعدام ينتظر جزارًا متهمًا بقتل مسنة ونجلتها بغرض السرقة

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل سيدة وابنتها على يد جزار بسبب مروره بضائقة مالية.

واصطحبت جهات التحقيقات المتهم إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء معاينة تصويرية للواقعة.

كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا بالعثور على جثتي ربة منزل وكريمتها، مقيمتان بدائرة القسم داخل شقة بعقار ملك الأولى .

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة جزار مُقيم بمحافظة القليوبية " له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختباء المذكور بمحافظة الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية أمن الأسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة ، وقرر بأنه نظراً لسابقة سكنه بالعقار ملك المجنى عليها عقد العزم على سرقتها ، وبتاريخ الواقعة قام بالدلوف للشقة محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ولدى مشاهدته للمجنى عليهن تعدى عليهن باستخدام السلاح الأبيض محدثاً إصابتهن التى أودت بحياتهن واستولى على "بعض محتويات الشقة، مبلغ مالى، هاتف محمول" وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه قال المستشار القانوني أحمد رمضان، إن جريمة السرقة تعد جنحة إذا لم يتوافر فيها الظرف المشدد ويعاقب عليها بالحبس كما نصت المادة ٣١٨ من قانون العقوبات.

وأضاف «رمضان»، فى تصريح لـ«البوابة نيوز»، أنه في حالة اقتران جريمة السرقة بجريمة قتل فإن المادة ٣٣٤ من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب من ارتكب جريمة القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد بالإعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.