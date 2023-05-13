رسميًا.. تحديد أول الهابطين من الدوري الإنجليزي

حددت مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، أول الأندية الهابطة إلى مسابقة التشامبيونشيب.

ويهبط 3 فرق، أصحاب المراكز الثلاث الأخيرة في جدول ترتيب البريميرليج، ويصعد بدلًا منهم 3 أندية من التشامبيونشيب، حيث حسم كل من، بيرنلي وشيفيلد يونايتد تأهلهما إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في انتظار الطرف الثالث، الذي يتأهل من مباريات البلاي أوف المؤهلة للدوري الأقوى في العالم بالموسم المقبل.

وودع فريق ساوثهامبتون، منافسات البريميرليج، اليوم السبت، رسميًا بعد خسارته من نظيره فولهام بثنائية دون رد، ضمن لقاءات الجولة 36 على ملعبه سانت ماري، بعدما وسع الفارق بينه وبين صاحب المركز الـ19 (ليستر سيتي) إلى 6 نقاط ليتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب).

ساوثهامبتون

وتذيل ساوثهامبتون، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، في المركز العشرين والأخير من المسابقة، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات فقط، وتعادل في 6 آخرين، وتلقى الهزيمة 24 مرة خلال الموسم الجاري 2022-2023.