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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

للأمهات.. 9 نصائح لتعليم طفلك الكتابة

تعليم الطفل الكتابة
تعليم الطفل الكتابة
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تعاني الأمهات في بداية مراحل أطفالهم العمرية لتعليم الطفل الكتابة حيث يعد من أصعب الأمور على الام حتى يصل الطفل للنتيجة المرغوبة فالتعرف على الحروف والأرقام والرسم في سن مبكرة جداً يبدأ الأطفال بتعلمها في سن الروضة والحضانة، يعتمد ذلك على مدى تعرض الطفل للكتابة في المنزل والحضانة وتشجيع الآباء والمربين والمعلمين على تعليم الأطفال الكتابة. 

لذلك تبرز “البوابة نيوز” نصائح للأمهات لتعليم أطفالهم:

-ومن المهم أن التعلم في هذه المرحلة يجب أن يكون بشكل مرح ومحفز وغير مجهد للطفل لتشجيعه وإثارة حبه للكتابة.
-يجب تعليم الطفل الحروف الأساسية وطريقة كتابتها بشكل صحيح. 

-يمكن استخدام الورق والقلم أو أي وسيلة أخرى لتعليم الحروف.
-تدريب الطفل على الخطوط الأساسية والتي تشمل الخط الأفقي والرأسي والمائل.
-تدريب الطفل على الكتابة بالكلمات القصيرة ثم الجمل القصيرة، ومن ثم الانتقال إلى النصوص الطويلة.
-تشجيع الطفل على الكتابة بشكل مستمر وتحفيزه على تطوير مهاراته في الكتابة.
-القراءة تساعد الطفل على تطوير مهارات الكتابة فعندما يقرأ الطفل، يتعرف على هيئة الجمل والتركيب اللغوي ووضع الكلمات في سياق منطقي.
-القراءة تساعد الأطفال على توسيع مخزونهم اللغوي، وتستخدم الكتابة والقراءة في العادة معاً في التعليم والتفاعل الاجتماعي، وسوف يستطيع الطفل تحقيق تقدم بشكل أفضل في الكتابة عندما تحصل هذه العمليتين معاً. 

-تشجيع الطفل على القراءة والتفاعل مع النصوص المختلفة، يعتبر جزءاً مهماً من تعليمه الكتابة.

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