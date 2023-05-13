قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن والعزل من الوظيفة لادانته باختلاس 270 ألف جنيه.

السجن لموظف بالصحة والعزل من الوظيفة في بورسعيد

تعود أحداث الواقعة إلى اتهام "م.ص.م"، موظف بإدارة الحجر الصحي بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، بالاستيلاء بغير وجه حق على مبلغ 270 ألف و 42 جنيه و 47 قرش، لاحد البنوك، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة في ذات المكان والزمان، حيث زور المتهم محررات رسمية وهي كشوف بأسماء العاملين بإدارة الحجر الصحي ببورسعيد، ووضع أسماء وهمية لغير العاملين بتلك الحصة، ونسبها زورا اليهم، وزيلت تلك الكشوف بخاتم شعار الجمهورية لذات الجهة، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ الماليه سالفه الذكر.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 207 الف و42 جنيها و47 قرش، وألزمته برد قيمه الغرامة المقضى بها للجهة المجني عليها وعزله من وظيفته عما أسند اليه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.