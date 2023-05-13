الشركة المنتجة تطرح البرومو الدعائى لفيلم "ب19"

نشرت الشركة المنتجة لفيلم "ب١٩" على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" الفيديو الدعائى للفيلم، والمقرر عرضه فى دور العرض السينمائى ٣١ مايو الجارى .

https://www.instagram.com/reel/CsL-IFEt4ek/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

تدور أحداثه حول حارس عقار يعيش فى حياة روتينية، بأحد الفيلات القديمة منذ الستينات، ولكن تتصاعد الأحداث بعد محاولة أحد الشباب الدخول فى مساحتة الخاصة، وتبدأ المقاومة من حارس العقار فى تصاعد تشويقى للأحداث.

الفيلم بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعى، فدوى عابد، مجدى عطوان والإخراج أحمد عبدالله .

يشار إلى أن الفيلم شارك فى العديد من المهرجانات وحصد جوائز فى مهرجان القاهره السينمائى الدولى، ومرجان هوليود للفيلم العربى، ثم مهرجان مالمو للسينما العربية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سيد رجب الدرامية المشاركة فى الموسم الرمضانى المنقضى بمسلسل "الأجهر" ، "رمضان كريم ٢".